Авторы проекта надеются устранить посредников при размещении рекламных объявлений

Основатели российского проекта Papyrus сообщают, что защитят рекламодателей и интернет-площадки от мошеннического трафика за счет технологии блокчейн, предоставив пользователям возможность самим регулировать рекламу, следует из пресс-релиза.

Сейчас идёт работа над экосистемой в области интернет-рекламы на базе платформы Ethereum. По словам представителей компании, на единой площадке встретятся пользователи, рекламодатели и владельцы интернет-ресурсов. Первые смогут заработать криптовалюту, если поделятся с компаниями данными о том, какую рекламу они видят, рекламодатели получат высокий трафик, а инернет-ресурсы – понимание, какие рекламные места пользуются спросом.

«Papyrus использует всё лучшее, что есть в блокчейне, для оздоровления экосистемы RTB: механизмы каналов состояний для масштабирования транзакций, концепции доказательств с нулевым разглашением для защиты данных и многое другое…Сейчас это единственное блокчейн-решение, которое подходит к задаче рекламной экосистемы комплексно, делая счастливым каждого участника процесса: от издателей и владельцев приложений до рекламодателей и конечных пользователей», – Александр Швец, директор по продукту Papyrus.

Стартап намерен решить главные проблемы рынка цифровой рекламы. На сегодняшний день пользователей раздражает появление нерелевантного контента и тотальная слежка за их поведением в сети. Рекламодатели, в свою очередь, отмечают невысокую точность таргетирования и непрозрачность сделок между посредниками и владельцами интернет-ресурсов.

«Мы создаём условия, в которых защита рекламодателей от мошеннического трафика многократно вырастет. Т.е. они станут получать результат больший в несколько раз за те же потраченные деньги. Это экономический эффект на миллиарды долларов в глобальном масштабе. Мы сэкономим 100 млрд долл рекламодателям и при этом сделаем интернет комфортным для пользователей», - отмечают в компании.

Технология блокчейн представляет собой четко структурированную базу данных с определенными правилами построения цепочек транзакций и доступа к информации, которая исключает кражу данных и мошенничество. В рекламной среде она только начинает распространяться и может кардинально изменить рынок.

О применении блокчейна в рекламе и маркетинге и том, какой потенциал у технологии на рекламном рынке и комментарии специалистов читайте также в «Как блокчейн применяют в рекламе и маркетинге».