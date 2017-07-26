Основатели российского проекта Papyrus сообщают, что защитят рекламодателей и интернет-площадки от мошеннического трафика за счет технологии блокчейн, предоставив пользователям возможность самим регулировать рекламу, следует из пресс-релиза.
Сейчас идёт работа над экосистемой в области интернет-рекламы на базе платформы Ethereum. По словам представителей компании, на единой площадке встретятся пользователи, рекламодатели и владельцы интернет-ресурсов. Первые смогут заработать криптовалюту, если поделятся с компаниями данными о том, какую рекламу они видят, рекламодатели получат высокий трафик, а инернет-ресурсы – понимание, какие рекламные места пользуются спросом.
Стартап намерен решить главные проблемы рынка цифровой рекламы. На сегодняшний день пользователей раздражает появление нерелевантного контента и тотальная слежка за их поведением в сети. Рекламодатели, в свою очередь, отмечают невысокую точность таргетирования и непрозрачность сделок между посредниками и владельцами интернет-ресурсов.
Технология блокчейн представляет собой четко структурированную базу данных с определенными правилами построения цепочек транзакций и доступа к информации, которая исключает кражу данных и мошенничество. В рекламной среде она только начинает распространяться и может кардинально изменить рынок.
О применении блокчейна в рекламе и маркетинге и том, какой потенциал у технологии на рекламном рынке и комментарии специалистов читайте также в «Как блокчейн применяют в рекламе и маркетинге».