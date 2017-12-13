Самым кассовым отечественным фильмом стал «Последний богатырь», собравший 1,6512 млдр рублей

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что кассовые сборы российского кинематографа в 2017 году достигли рекордных 12 миллиардов рублей, сообщает РИА «Новости».

Самым кассовым отечественным фильмом стал «Последний богатырь» (1,65 млрд руб., 7,3 млн зрителей). В десятку также вошли картины «Притяжение», «Салют-7», «Время первых», «Фиксики: большой секрет», «Матильда», «Гоголь. Начало», «Бабушка легкого поведения», «Кухня. Последняя битва» и «Крым».

Мединский отметил, что результатом системной работы по популяризации отечественного кинематографа стало проведение в прошлом году Года российского кино. Тогда сборы отечественного кино составили 8 миллиардов рублей.

«Общее количество зрителей на сегодняшний день 50,5 млн человек — прирост плюс 20,5 млн по сравнению с 2011 годом. Соответственно, кассовые сборы российского кино с 5,8 млрд руб. до 12 на сегодняшний день», — сообщил Мединский на заседании комитета Госдумы по культуре.

По словам министра, эти данные свидетельствуют о том, что если Минкультуры начинало работу пять лет назад с показателя доли отечественного кино примерно в 16,5%, то теперь он составил 24%.