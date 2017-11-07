За одиннадцать дней лента собрала 1,22 млрд рублей

«Последний богатырь» производства компании Disney в России по итогам второго уикенда стал самым кассовым отечественным фильмом года. За 2-5 ноября он освоил в России и СНГ 521,6 миллиона рублей. Вся касса ленты за 11 дней, по данным ЕАИС, превысила 1 миллиард 228 миллионов рублей.

Бюджет «Последнего богатыря», по данным Kinodata.pro, составил 370 млн рублей. Таким образом, фильм уже окупился в прокате.

Прокат успешно стартовал 26 октября и по итогам первого дня обошел другую российскую премьеру - «Матильду» Алексея Учителя, получившую скандальную известность. Сборы «Матильды» в первый уикенд составили 184 млн рублей, «Последнего богатыря» - 388 млн рублей. Ранее «Бюллетень кинопрокатчика» прогнозировал «Матильде» 400 млн рублей, а «Последнему богатырю» — 300 млн рублей.

Фильм «Последний богатырь» — совместное производство продюсерской группы Yellow, Black and White и американской Walt Disney Co. По сюжету фильма обычный московский парень Иван переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье, в которой живут герои и злодеи из русских сказок. Главную роль в картине сыграл актер сериала «Кухня» Виктор Хориняк. Для Disney проект был стратегическим: студия хотела «продолжить традицию экранизации русских сказок», сообщила «Коммерсанту» гендиректор Disney в России Марина Жигалова-Озкан. Первую сказку «Книга мастеров» компания выпустила в 2009, в прокате он не окупился — при бюджете $8 млн собрал на домашнем рынке $10,8 млн и был продан еще в 70 стран преимущественно для телепоказа.

Напомним, чтобы окупиться в кинотеатрах, картина должна собрать в них больше двух своих бюджетов, так как половину кассы забирают кинотеатры, несколько процентов от сборов также уходят дистрибутору. С тех пор Disney выпускала в России преимущественно локальный телевизионный контент для телеканала Disney, запущенного в России в конце 2011 года.

Представитель российского офиса Disney отметил, что «Последнему богатырю» обеспечили «огромную поддержку»: трейлеры фильма выходили практически перед всеми крупными релизами 2016–2017 годов, их совокупный охват составил более 36 млн контактов со зрителями, кроме того, состоялась промокампания в магазинах «Ашан». Партнером фильма стал канал «Россия 1», его также поддержал СТС, реклама выходила на «Первом канале», ТНТ, РЕН ТВ и других, также кино продвигалось в социальных сетях.