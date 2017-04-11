СМИ требует от МИДа выплатить административный штраф



Иллюстрация: скриншот сайта "Медиазоны"

«Медиазона» подала в суд на Министерство иностранных дел из-за того, что оно не ответило на вопрос о возможной встрече посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка и генпрокурора США Джеффа Сешнса. Об этом сообщает РБК.

Иск подан в Пресненский суд Москвы 7 апреля, издание хочет оспорить «незаконное бездействие» внешнеполитического ведомства.По информации РБК, 3 марта редакция «Медиазоны» обратилась к Марии Захаровой с просьбой предоставить информацию о возможной встрече посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка и сенатора США от Аризоны Джеффа Сешнса. Сообщения о встречах появились в издании The Washington Post. СМИ попросило Захарову подтвердить или опровергнуть факт встреч и рассказать, «какие вопросы обсуждались во время контактов».

Запрос остался без внимания, и 18 марта «Медиазона» повторно направила его по почте. 24 марта МИД получил письмо, а через три дня «Медиазоне» ответили, что «график и содержание подобных контактов не относятся к разряду публичной информации и, по дипломатическим нормам и обычным правилам хорошего тона, не могут предаваться огласке без согласия всех их участников».

Издание решило, что отказ ведомства нарушает закон о СМИ на запрос и получение информации и ущемляет свободу массовой информации. «Медиазона» попросила суд взыскать с ведомства госпошлину в размере 300 рублей.