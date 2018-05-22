Стипендия предназначена для поддержки талантливых студентов, получающих образование в области социологических исследований

Mediascope объявляет о запуске Стипендиальной программы имени Владимира Валентиновича Гродского — одного из основателей и руководителей компании. Стипендия предназначена для поддержки талантливых студентов, получающих образование в области социологических исследований. Программа стартует 1 июня 2018 года.

В 2018/2019 учебном году участниками программы станут 5 российских студентов из профильных вузов. Каждый из них получит стипендию в размере 15 000 рублей в месяц (gross).

Участниками программы могут стать студенты дневного отделения (очной формы обучения) государственного высшего учебного заведения РФ, которые оканчивают на момент подачи заявки третий, четвертый курс специалитета, второй, третий курс бакалавриата или первый курс магистратуры.

Отбор пройдёт на конкурсной основе — в экспертную комиссию, которая выберет Стипендиатов, войдут руководители направлений бизнеса Mediascope.

Претенденты на получение Стипендии должны иметь хорошую успеваемость по профильным дисциплинам, связанным с анализом данных, социологией, методологией проведения количественных исследований, статистикой, активно участвовать в учебной и внеучебной деятельности, а также общественной жизни факультета и/или вуза.

Анна Прищепова, директор по HR и корпоративным коммуникациям Mediascope: Владимира Валентиновича сегодня нет с нами, но мы до сих пор работаем и живем по заложенным им правилам. Они стали основой нашей корпоративной культуры и условием нашего успеха. Называя стипендию в его честь, мы хотим, чтобы новое поколение исследователей ровнялось на него и как на профессионала своего дела, и как на Человека с большой буквы.

Подробнее о Стипендиальной программе представлено на сайте Mediascope. Студенты, желающие принять участие в конкурсе, могут скачать заявку и список необходимых документов для подачи на конкурс.

Список Стипендиатов будет опубликован на сайте компании не позднее 20 августа 2018 года.

Владимир Гродский — выдающийся деятель российской исследовательской индустрии, лауреат многих индустриальных наград, Академик Российской Академии Рекламы.