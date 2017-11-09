Исследовательская компания и PRT Edelman Affiliate провели исследование об интеграции брендов в блогерский контент



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Реклама в соцсетях обладает более позитивным имиджем, чем в СМИ, и в 23% случаев приводит к поиску товара в магазине или к решению о его покупке по итогам просмотра «брендированных» постов в Instagram и YouTube, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование Mediascope и PRT Edelman Affiliate об интеграции брендов в блогерский контент.

Исследование выявило, что реклама в соцсетях заставляет почти четверть респондентов приобрести продукт, почти треть опрошенных искали информацию об этом продукте или рассказали о нем друзьям, 24% сделали репост или прошли по ссылке, указанной в посте. Для сравнения, средний международный показатель конверсии по совершению покупки составляет 16,64% для нативной и 7,72% для баннерной рекламы в СМИ. Таким образом, размещение рекламы у блогеров должно быть в среднем эффективнее, чем в электронных СМИ.

Половина респондентов заявили, что рекомендации блогеров помогают определяться с выбором товаров и услуг. А 48% уверены, что блогеры рекомендуют только те продукты и услуги, которые нравятся им самим. 83% участников исследования сообщили, что отдают себе отчет в том, что блогеры продвигают только те бренды, за которые им заплатили рекламодатели.

«Мы замеряли основные блог-платформы. Средняя стоимость размещения одного рекламного поста у топового блогера составляет 500 тысяч рублей Наш рекорд [размер гонорара] — 3,7 млн рублей за размещение в YouTube и Instagram», - сообщил гендиректор PRT Edelman Affiliate Глеб Сахрай.

Общий объем рекламы в социальных сетях в России составляет около 5 млрд рублей. Объем российского рынка рекламы за первые три квартала 2017 года, согласно данным АКАР, составил 285–287 млрд рублей, из которых на сегмент «интернет» приходится 115–116 млрд рублей.

Исследование проводилось в сентябре 2017 года путем онлайн-опроса пользователей интернета в городах России с населением более 100 тысяч человек. Самую популярную интеграцию бренда респонденты выбирали из 120 рекламных постов.