Исследовательская компания начала поставлять данные по рекламным размещениям в мобильных приложениях

Исследовательская компания Mediascope в конце мая начала официальную поставку данных по рекламным кампаниям в мобильных приложениях в рамках проекта по измерениям интернета WEB-Index, сообщается в пресс-релизе.

Сбор данных осуществляется с помощью single-source desktop&mobile панели, участники которой регистрируют в исследовании как свои десктопные устройства (компьютеры/ноутбуки), так и мобильные (смартфоны/планшеты). Это позволяет измерять пересечение аудитории рекламных размещений на разных платформах и предоставлять данные по совокупной аудитории на десктопе и в мобильных приложениях. Используемая технология позволяет регистрировать все контакты с тегированными рекламными сообщениями в автоматическом режиме.

Результаты, предоставляемые заказчикам в рамках данного проекта, позволяют дают оценку аудитории в людях, а не в уникальных пользователях (или устройствах), благодаря чему возможно сравнить аудитории рекламы в интернете и традиционных медиа (ТВ, радио, пресса).

В этом году Mediascope продолжит развитие измерений аудитории рекламных размещений на мобильных устройствах. Следующим шагом будет предоставление данных по аудитории рекламных кампаний в мобильном вебе, заверили в компании.