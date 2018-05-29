Компания выяснила, как жители РФ планируют следить за футбольными соревнованиями и какие прогнозы дают на игру сборной

До старта Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России остаётся чуть больше двух недель. В специальном исследовании компания Mediascope выяснила, как россияне планируют следить за футбольными соревнованиями, какие прогнозы дают на игру сборной России и как относятся к проведению Чемпионата мира в России в целом.

Согласно полученным данным, каждый второй россиянин в возрасте от 12 до 64 лет собирается следить за Чемпионатом мира по футболу 2018 (54%), треть еще сомневается (30%). Проведение Чемпионата выпадает на сезон отпусков и дач, поэтому 33% из тех, кто собирается следить за футболом, будут делать это во время отпуска, а 5% сказали, что даже специально взяли отпуск на время проведения, чтобы следить за матчами.

Из тех, кто планирует следить за событием, 80% планируют делать это у экранов телевизоров, 63% за компьютером или ноутбуком, 43% собираются следить за матчами с мобильных устройств, а 21% планируют посетить матчи на стадионе. Каждый третий зритель планирует делать ставки во время Чемпионата мира по футболу 2018 (31%).

Наибольший интерес после сборной России вызывают сборные Бразилии (40%), Германии (37%), Англии (21%), Испании (20%) и Аргентины (16%). Россияне ожидают увидеть эти страны в ТОП-5 Чемпионата мира 2018 по результатам всех матчей. По мнению россиян, на первом месте может оказаться сборная Бразилии (23%) или сборная Германии (21%).

В том, что российская сборная сможет выйти из своей группы, уверен почти каждый второй опрошенный, 10% считают, что она выйдет в полуфинал, 8% - что сыграет в финале и только 6% верят, что сборная России сможет выиграть Чемпионат мира.

Самыми результативными игроками сборной, по мнению россиян, станут Фёдор Смолов, Артём Дзюба и Алан Дзагоев.