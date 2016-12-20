Агентство Initiative видит потенциал роста в вовлечении поколения Z



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Среднесуточное потребление ТВ в России растет несмотря на опасения по поводу судьбы традиционных медиа. Если в 2014 году россиянин проводил у экрана телевизора в среднем 228 мин в день, то в 2015-м этот показатель увеличился до 231 мин, а в 2016-м — до 233 мин. Заметный прирост показал мобильный сегмент, с 45 мин в прошлом году до 50 мин в текущем. По итогам второго квартала совокупный объем медиапотребления в нашей стране составил 630 мин (без учета кросспотребления ), говорится в исследовании агентства Initiative.

Наибольший вклад в медиапотребление вносят «бэби-бумеры» — их доля в общем объеме составляет 30,1%. Далее следуют поколения Х (27,5%) и Y (миллениалы, 22,1%), при этом вклад молодежи (поколения Z) — самый низкий (20,3%). В ряде стран молодые люди более активны: например, в Германии и Польше на представителей Z приходится 22,6% от общего медиапотребления , в Латвии — 24%. Логично, что потенциал роста совокупного медиапотребления в нашей стране кроется именно в большем вовлечении поколения Z, отмечают в Initiative.

«Вкусовые» предпочтения разных поколений также выглядят вполне естественными. Пожилые люди много смотрят ТВ, слушают радио и периодически читают газеты. Для поколения X характерно прослушивание радио, для Y и Z — активное использование интернета и походы в кино, хотя частота посещения кинотеатров может варьироваться от 1 раза в полгода до 1 раза в неделю и чаще. Поколения X и Y часто контактируют с наружной рекламой, а для Z такого носителя фактически не существует. Во всех возрастных группах растет среднесуточное потребление мобильного интернета. Самый динамичный рост (+11%) демонстрирует молодая аудитория.

Во всех возрастных группах большая часть времени в онлайне, независимо от устройства, тратится на социальные сети. Исключение составляет аудитория 35–64 лет, у которой на мобильных устройствах данная активность занимает второе место. При этом молодежь лидирует по суммарной доле времени, проводимого в социальных сетях.

Кросспотребление уже стало обычным явлением. Согласно оценке АДВ на основе данных РОМИР, 34% аудитории в возрасте 18 лет и старше использовали мобильный интернет во время просмотра ТВ хотя бы один раз в июле-августе 2016 года. При этом 8% времени просмотра телевизора заняло параллельное использование мобильного интернета.

«Понимание особенностей медиапотребления молодежи становится очень важным в разработке стратегий продвижения брендов», — комментирует результаты исследования гендиректор Initiative Анна Мазурина.