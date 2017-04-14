MediaMarkt и киберспортивный холдинг ESforce заключили соглашение о стратегическом партнерстве



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MediaMarkt и киберспортивный холдинг ESforce заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области компьютерного спорта. Компании намерены развивать сотрудничество на рынке киберспорта, они будут проводить турниры для профессиональных и любительских команд и сотрудничать с звездами киберспорта. В 2016 году, по данным PayPal и SuperData, российский рынок киберспорта стал одним из крупнейших среди европейских и достиг отметки в $35,4 млн.

Первым этапом сотрудничества станет совместная работа на международном киберспортивном турнире Epicenter: Moscow, который пройдет в Москве с 4 по 11 июня. Турнир считается одним из главных событий года в области киберспорта.

По партнерскому соглашению с ESforce, игроки ведущей команды Virtus.Pro примут участие в рекламных кампаниях и медийных проектах MediaMarkt. В частности, киберспортсмены встретятся с болельщиками и представителями игрового сообщества. Также MediaMarkt расширит ассортимент игрового оборудования и аксессуаров.

Проект проводится совместно с агентством Media Direction Sport, оно конфигурировало сделку и взяло на себя дальнейшее сопровождение.

Это первый столь крупный проект, который предоставляет большие возможности реализации и активации партнерства в формате 360 градусов на территории киберспорта в России. Для нашего агентства Media Direction Sport эта инициатива открывает новые перспективы в работе на новой быстрорастущей территории. Андрей Леонтьев, управляющий директор Media Direction Sport

Фокус на инновациях – это часть бизнес-стратегии MediaMarkt, поэтому партнерство с кибеспортивным холдингом ESforce станет новым этапом «диджитализации» компании. Потенциал киберспорта огромен, только в 2016 году продажи игрового оборудования и аксессуаров выросли вдвое. Вместе с ESforce мы будем развивать проекты на быстрорастущем рынке, которые привлекут внимание многомилионной аудитории игроков и болельщиков. Инициативы, запланированные на 2017 год, это только начало нашего сотрудничества с ESforce. Гидо Рем, генеральный директор MediaMarkt, Россия