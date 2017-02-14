В том числе это голограммы знаменитостей



Depositphotos

Американская медиакорпорация TIme Warner вложила $27 мл в компанию 8i, которая разрабатывает объемные голограммы. Об этом сообщает Techcrunch. В том числе компания занимается созданием голограмм знаменитостей.

Кроме Time Warner инвесторами стали венчурные фонды ряда крупных корпораций. Например, Hearst Ventures, Verizon Ventures, One Ventures, а также китайский поисковик Baidu.

Компания 8i занимается созданием 3d-голограмм по технологии «объемного захвата» (volumetric capture). Эта технология объединяет изображение с нескольких камер и «сшивает» его куски в голограмму в дополненной реальности.

Также компания разрабатывает приложение Holo, которое позволит получить 3d-голограммы прямо на кране смартфона. В ближайшее время приложение выйдет для устройств на базе ОС Android.