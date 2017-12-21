Необычное новогоднее поздравление москвичей придумала коммуникационная группа LBL

Последние годы Москва неизменно занимает лидирующие позиции среди наиболее посещаемых туристами в праздники мировых столиц. В этом году новогоднюю атмосферу в городе подчеркнет одна из крупнейших рекламных конструкций столицы, медиафасад на новом Арбате 28. В 20 числах декабря на нем появится Дед Мороз размером 12,7 х 8,3 метров.

Цифровая рекламная конструкция превратится в поздравительную открытку с новогодним подарком, выглядывающим из огромного мешка Деда Мороза. Идея и реализация этого поздравления для жителей и гостей столицы к Новому 2018 году принадлежит коммуникационной группе LBL.

Медиафасад на новом Арбате 28 является одной из крупнейших цифровых конструкций в Москве. Лидерство по величине, по-прежнему, сохраняет рекламная конструкция в виде телефона Samsung на Гидропроекте. Компания LBL одна из первых начала заниматься размещением рекламы на медиафасадах Москвы. На сегодняшний день в активе компании цифровые конструкции на Гидропроекте, на Останкинской башне, на торговом центре Ереван Плаза, социальный медиафасад на Центральном телеграфе, на Можайском и Ленинградском шоссе, а теперь и три огромных экрана на Новом Арбате.