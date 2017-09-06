Реорганизация официально началась на всех рынках, где присутствуют компании



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Медиаагентства MAXUS и MEC после слияния, о котором было объявлено в июне текущего года, станут новым глобального агентством WAVEMAKER в составе GroupM и WPP, сообщают компании.

Для агентства выбрали новое название. Ранее сообщалось, что MAXUS и MEC объединятся в агентство NewCo, которое откажется от традиционной для рекламных агентств и холдингов управленческой структуры, которая предполагает разделение на региональные представительства вроде APAC (Азиатско-Тихоокеанский регион).

В WAVEMAKER будут работать 8,5 тысяч человек в 90 странах. Оборот нового агентства составит $38 млрд. Подробности реорганизации MAXUS и MEC и появления WAVEMAKER в России пока неизвестны.