Медиаагентство NewCo, образованное в результате слияния MEC и Maxus, начнет работу в начале 2018 года



Иллюстрация: логотип GroupM

Новое медиаагентство NewCo, сформированное путем слияния двух агентств медиагруппы GroupM – MEC и Maxus, заявило об отказе от традиционной для рекламных агентств и холдингов управленческой структуры, которая предполагает разделение на региональные представительства вроде APAC (Азиатско-Тихоокеанский регион).

Руководители новоиспеченного агентства на ключевых локальных рынках будут подчиняться напрямую исполнительному директору NewCo на глобальном уровне Тиму Кастри, пишет The Drum.

Напомним, GroupM объявила о слиянии медиаагентств MEC и Maxus в июне этого года. Медиагруппа сообщала о том, что сэкономленные в результате объединения средства направит на развитие digital-агентства Essence.

Медиаагентство NewCo начнет свою работу в январе 2018 года.