Эксперты компании пророчат рост ВВП страны благодаря цифровизации



Facebook.com/McKinseyRussia

В 2017 году цифровая революция вошла в решающую фазу — к интернету подключился каждый второй житель Земли. Экономический эффект от цифровизации экономики России может увеличить ВВП страны на 4,1–8,9 трлн рублей к 2025 году, следует из отчёта McKinsey Россия «Цифровая Россия: новая реальность».

Эксперты консалтинговой компании отмечают быстрый темп развития цифровой экономики в России. Так, с 2011 по 2015 годы объем цифровой экономики увеличился с 2 до 3,2 триллиона рублей, или с 2,6% до 3,9% от ВВП. При этом в США, Китае и странах ЕС этот показатель в 2-3 раза выше (10,9%, 10% и 8,2% соответственно).

По уровню цифровизации частных компаний РФ также отстает от стран-лидеров. Объем инвестиций частных компаний в цифровизацию составляет пока всего 2,2% от ВВП, тогда как в США он достигает 5%, в странах Западной Европы – 3,9%, в Бразилии – 3,6%.

При этом Россия уже живет в цифровой эре: по количеству пользователей интернета она занимает первое место в Европе и шестое – в мире. За последние три года смартфонов у нас стало вдвое больше – теперь они есть у 60% населения. Это больше, чем в Бразилии, Индии и странах Восточной Европы. А количество пользователей порталов государственных и муниципальных услуг увеличилось в два раза только за один 2016 год и достигло 40 млн человек.