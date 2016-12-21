Образовательный видеопроект призван помочь в чрезвычайных ситуациях

МЧС и общественная организация «Патриотки России» запустили образовательный сайт, где «легко и непринуждённо» рассказывается об основах безопасности жизнедеятельности. Участницы проекта «ОБЖ от Патриоток» показывают, как вести себя в различных чрезвычайных ситуациях.

На данный момент сняты ролики о пожаре, отдыхе на природе, помощи утопающему, ориентации в лесу, наводнении. Все это «захватывающе, интригующе и привлекательно», говорится на сайте.

«Патриотки России» называют себя патриотической организацией, направленной на развитие и укрепление гражданского общества. «Молодые и красивые девушки» занимаются организацией патриотических мероприятий, повышением уровня грамотности и любви к русской литературе, поддержкой традиционных семейных ценностей, пропагандой здорового образа жизни и ГТО, поддержкой отечественного кинематографа и даже созданием условий стабильного развития государства.