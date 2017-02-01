Компания также планирует открыть рестораны в аэропортах и на вокзалах



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Президент McDonald`s в России Хамзат Хасбулатов сообщил ТАСС, что компания работает над созданием сервиса онлайн-заказа, через который можно будет заказать доставку еды. Однако пока рано говорить о сроках запуска проекта. Кроме того, McDonald's хочет открыть рестораны на вокзалах и аэропортах.

«Мы занимаемся разработкой проекта по интернет-торговле и мобильного приложения для заказа еды. Мир быстро меняется и надо соответствовать этим изменениям», - рассказал глава компании. Сейчас McDonald's рассматривает разные варианты: и самовывоз заказ, и его доставку. Пока неизвестно, когда сервис будет запущен в России.

Хасбулатов также рассказал о планах сети ресторанов открыть точки на крупных транспортных объектах – железнодорожных вокзалах и в аэропортах. Там уже активно представлены компании, заметил президент. Новыми ресторанами займется на сам McDonald's, а его партнер – ресторанный холдинг «Росинтер» («IL Патио», «Планета Суши», TGI Fridays и Costa Coffee).

«Мы считаем, что у них («Росинтера») мало точек (на транспортных объектах). Они должны более активно развиваться, и в этом есть цель нашего партнерства. Поэтому ожидаем от наших партнеров более активной работы. Не только открытий в двух-трех аэропортах, но и на железнодорожных вокзалах. Ожидаем увеличения на транспортных объектах в ближайшие годы», - добавил Хасбулатов.

В прошлом году McDonald's открыл в России 73 ресторана. Вчера президент компании в России Хамзат Хасбулатов рассказал, что в 2017 McDonald's откроет не больше 50 ресторанов. Это связано с кризисом и продолжающейся стагнацией рынка питания вне дома в России. Однако и в этих условиях количество лояльных бренду клиентов продолжает расти, заверил Хасбулатов.

Компания не раскрывает выручку в России, но Хасбулатов сказал, что ее рост в прошлом году был положительным. Она растет за счет увеличения оборота действующих ресторанов и открытия новых, отметил глава McDonald's. Он уверен, что если доходы населения не будут сокращаться, то индустрия будет только расти.