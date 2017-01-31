Но откроет меньше ресторанов в России



Depositphotos

Mc'Donalds к концу 2018 г. планирует полностью перейти на российские продукты в ресторанах в РФ. Об этом на пресс-конференции сообщил президент «Макдональдс» в России Хамзат Хасбулатов.

Он сказал, что в ближайшие два года доля российских продуктов в «Макдональдсе» повысится почти до 100%. «К концу 2018 г. будем иметь меню, полностью произведенное в России».

Сейчас Mc'Donalds Russia закупает около 85% продукции у 160 российских производителей. 65% куриного сырья уже производится в России. В ближайшие годы (после запуска сотрудничества с «Белой дачей») ожидается 100-процентная локализация по картофелю.

А вот ресторанов в России может открыться на треть меньше, чем в прошлом году. В 2016 г. компания открыла в России 73 ресторана. В основном точки появились в регионах присутствия, но были и новые города, например, Барнаул, Кемерово и Томск.

В этом году «Макдональдс» откроет около 50 ресторанов. Это связано с кризисом и продолжающейся стагнацией рынка питания вне дома в России. Однако, подчеркнул Хасбулатов, и в этих условиях количество лояльных бренду клиентов продолжает расти.

«Планируем развиваться дальше. Привлекать и дальше больше посетителей», – отметил глава «Макдональдс» в России.