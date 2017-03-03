Сеть быстрого питания начнет доставлять заказы на дом в США и Великобритании



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Руководство сети быстрого питания McDonald's объявило о планах по расширению глобальной сетью доставки заказов на дом. На данный момент такая услуга доступна лишь на территории Китая и Сингапура, пишет The Telegraph со ссылкой на план компании по глобальному росту.

По данным издания, речь идет о запуске сервиса по доставке заказов на дом в США, Франции, Германии и Канаде. Появится ли такая услуга на территории России пока неизвестно.

В документе McDonald's отмечается, что возможность запуска доставки в вышеуказанных странах появилась благодаря их “ландшафту и расположению”. Продовольственны й гигант отмечает, что 75% населения этих стран живут в радиусе 5 километров от ближайшего ресторана McDonald’s.

В подтверждении своего намерения запустить доставку еды на дом американская сеть тестирует приложение, которое позволит пользователям заказывать и оплачивать еду с помощью смартфона. В тестировании сервиса уже участвуют 20 тысяч ресторанов McDonald’s на территории США.