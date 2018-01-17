В 2025 году компания полностью перейдет на перерабатываемые материалы в связи с новыми требованиями по защите окружающей среды

Компания McDonald’s сообщила, что к 2025 году полностью перейдёт на упаковку из экологически безопасных материалов. Такая необходимость связана с новыми требованиями к охране окружающей среды.

В эту категорию войдут пакеты, пластиковые трубочки, обертки и стаканчики. По заявлению компании, сейчас значительная часть упаковки уже делается из вторсырья. Однако через семь лет для упаковки будут применяться только возобновляемые, переработанные и имеющие сертификат безопасности материалы.

«Являясь крупнейшей в мире ресторанной компанией, мы несём ответственность за масштаб нашего производства и стремимся к преобразованиям, которые окажут благоприятные изменения по всему миру. Мы хотим удовлетворить пожелания клиентов, использовать меньше упаковки и придать ей форму, которая бы облегчала переработку после применения», - подчеркнула в этой связи вице-президент McDonald’s Франческа Дебиасе, добавив, что потребители неоднократно просили компанию обратить внимание на проблему замусоривания окружающей среды упаковками.

Дебиасе отметила, что за последние 25 лет компании удалось снизить объем упаковочных материалов на 136 тысяч тонн, а количество бумажных отходов сократилось на 30%.