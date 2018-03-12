До 30 июня 2018 года можно принять участие в конкурсе, объявленном ведущей бизнес-школой Европы – WU Executive Academy

WU Executive Academy входит в состав Венского университета экономики и бизнеса (WU), основанного еще в конце XIX века. Победители-стипендиаты могут наполовину сократить затраты на управленческое образование международного уровня.

В 2018 году стипендии, выделяемые этой бизнес-школой для абитуриентов из России и других стран СНГ, а также Грузии, Украины и стран Балтии позволят снизить затраты на обучение по программе MBA Marketing & Sales:

Полная стоимость обучения составляет € 33 000 — для стипендиатов газеты « Ведомости» € 16 500.

Подать заявку на стипендию можно на сайте газеты «Ведомости», совместно с которой реализуется этот проект. Претенденты должны свободно владеть английским языком, иметь высшее образование, как минимум, на уровне бакалавра и иметь профессиональный опыт руководителя не менее трех лет в сфере продаж, рекламы или маркетинга. Решение о предоставлении стипендии будет приниматься в комплексе, по результатам личного интервью с приемной комиссией, на основе анализа мотивации, управленческих и лидерских качеств абитуриента. Предпочтение получат те, кто ясно видят траекторию своего развития в бизнесе и могут подтвердить свои амбиции профессиональными и карьерными достижениями. Кроме этого, необходимо мотивировать необходимость стипендии.

Какие возможности дает получение этого образования в Вене, одном из центров международного бизнеса?

«Университет дал мне возможность упорядочить имеющиеся знания и получить новые, с учетом меняющихся тенденций и новых технологий, — рассказывает топ-менеджер. — Мне стало проще видеть картину бизнеса в полном масштабе, а также четко осознавать взаимосвязи и влияние нашего российского бизнеса на деятельность, и финансовую отчётность головной компании MUREXIN и всего SIH в целом», — рассказывает Кирилл Вавилов, выпускник MBA Marketing & Sales 2017 года, с 2009 года генеральный директор российского подразделения австрийской компании MUREXIN.

Каковы уникальные особенности программы MBA Marketing & Sales, на которую могут поступить потенциальные стипендиаты?

MBA Marketing & Sales. Программа дает разносторонние знания в обеих областях, указанных в ее названии.

Особое внимание уделяется техникам повышения продаж на основе интернет-маркетинга: фокус на этом направлении WU Executive Academy сделала одной из первых в Европе, еще в 2007 году, когда на MBA Marketing & Sales прошел первый набор.

Специалисты мирового класса обучают слушателей методам создания новых продуктов и адаптации их к запросам потребителей, искусству принятия маркетинговых решений, которые будут одинаково выгодны и компании, и ее клиентам. Есть курсы по таким актуальным дисциплинам, как прогнозирование трендов, глобальные кризисные коммуникации, нейромаркетинг. Много внимания уделяется общему менеджменту, выбору маркетинговых решений и оценке их финансовых последствий.

Для КОГО подойдет MBA Marketing & Sales?

Программа подойдет как топ-менеджерам сферы маркетинга и/или продаж, для которых MBA MS — это следующий шаг в получении более глубоких и серьезных знаний, так и руководителям с успешной карьерой из смежных отраслей, например HR, которые видят развитие будущей карьеры в маркетинге и продажах и нуждаются в знании отрасли. Еще эта программа — для предпринимателей, которым нужно поставить маркетинг и продажи в собственной компании на качественно новый уровень.

Для чего?

В мире существует огромное количество программ MBA со специализацией «маркетинг», но едва ли каждая из них включает в себя в оптимальном соотношении и вопросы «продаж». А между тем, чем слаженнее взаимодействие подразделений маркетинга и продаж внутри компании, тем более успешен бизнес.

Результаты

Диплом MBA (специализация Marketing & Sales) -Австрийской бизнес-школы WU Executive Academy

Продолжительность обучения 18 месяцев по модульной системе part-time.

Профессор Барбара Штёттингер, научный руководитель программы MBA Marketing and Sales Задача программы MBA Marketing & Sales — показать участникам огромный потенциал развития бизнеса, который кроется в объединении усилий и гармоничном взаимодействии этих двух направлений. Вот почему WU Executive Academy постоянно работает над тем, чтобы преодолеть традиционное, хотя и устаревшее, их разделение.

Диплом MBA международного уровня

Степень MBA, полученная в Европе, дает россиянам и гражданам других постсоветских стран возможность строить международную бизнес-карьеру. Специализированные программы WU Executive Academy созданы в интеграции с ведущими технологическими, консалтинговыми и образовательными организациями мира.

В бизнес-школе читают лекции профессоры не только из Австрии, но других стран, которые представляют все многообразие международных рынков и управленческих практик: Университета Южной Каролины (США), Университета Саймона Фрезера (Канада), Индийского института менеджмента (Индия), Университета Лигнан (Китай), Санкт-Петербургского государственного университета (Россия). Благодаря этому слушатели получают разносторонние знания и масштабный взгляд на управленческие задачи.

«С дипломом Школы бизнеса Венского университета вы сможете поехать работать куда угодно. Выпускники нашей школы трудоустроены в 75 странах: нет ни одной значимой страны, в которой не работали бы обладатели диплома WU Executive Academy». И безусловно, полученные знания будут очень полезны тем, кто планирует продолжить карьеру на родине. Они позволят быть на шаг впереди конкурентов в карьере, откроют двери компаний, развивающих проекты на европейском направлении", — рассказывает декан Барбара Штёттингер.

Передовые программы MBA

Свидетельство качества программ WU Executive Academy — их аккредитация авторитетными международными организациями бизнес-образования: AMBA, EQUIS, AACSB. Аккредитацией такого уровня обладают всего 77 бизнес-школ мира.

Программа MBA Marketing & Sales имеет двухуровневую структуру. Сначала все слушатели проходят уровень «Основы бизнеса», который дает им возможность овладеть современными инструментами и методиками управления. Затем участники программы получают глубинные знания по специализации Marketing & Sales.

Теория без отрыва от практики

График занятий в WU Executive Academy составлен по модульному принципу, что позволяет совмещать учебу с работой. Слушатели прилетают в Вену в среднем один раз в месяц и, как правило, проводят в аудиториях около четырех дней с четверга по воскресенье (за исключением отдельных программ, где продолжительность модуля больше). Такой подход не только экономит время, но и позволяет сочетать теорию с практикой. Новые знания конвертируются в рабочие решения, а личные бизнес-кейсы — в вопросы профессорам.

Слушатели могут влиять на содержание своего обучения. Например, накануне начала очередного модуля по специализации MBA Marketing & Sales, они сами выбирают три темы, которые им наиболее интересно освоить. Точно так же их интересы, их управленческая роль в компании учитываются при выборе диссертационного проекта. При этом для получения степени MBA по некоторым специализациям требуется предъявить аттестационной комиссии не теоретический труд, а практически ориентированный консалтинговый проект.

Значительную часть теоретических знаний студенты получают онлайн. Эту возможность обеспечивает подключение к системе Learn@WU, одной из самых передовых платформ для дистанционного обучения. Сегодня она дает доступ к 45 тыс. электронным материалам.

Зарубежные стажировки

Сеть партнерских связей WU Executive Academy охватывает несколько континентов. Программа MBA Marketing & Sales предусматривает зарубежную стажировку в США. Она позволит слушателем познакомиться с работой компаний, услышать лекции профессоров партнерских университетов не только в Австрии, но и зарубежом.

Расширение сети личных контактов

Вена — красивейший город с дружелюбной атмосферой, в которой просто не возможно не найти новых друзей и партнеров. Слушатели программы MBA Marketing & Sales из разных стран обогащают друг друга знаниями и опытом. Они участвуют в международных деловых конференциях, которые проходят в Вене, и включаются в глобальный нетворкинг. Каждый обладатель диплома WU Executive Academy становится членом международной ассоциации выпускников этой бизнес-школы.