Для этого телеканал запускает проект «Welcome to Russia»

«Матч ТВ» в преддверии Чемпионата мира по футболу запускает ряд многосерийных проектов и цикловых передач. В их числе внестудийная программа «Welcome to Russia», которая должна познакомить с теми людьми, которые будут принимать, размещать, кормить, перевозить и развлекать армию футбольных болельщиков и туристов со всего мира.

Вести программу доверили футбольному комментатору Роману Нагучеву и телеведущей Юлии Коваль. В первом выпуске им предстоит побывать в Калининграде и проверить цены на жилье, съёмочная группа не обойдет стороной и вопрос питания туристов и болельщиков, расскажет о футбольном меню, которое подготовили специально к турниру.

Ведущие посетят открытие нового стадиона и своими глазами убедятся, насколько удобной оказалась новая арена. Кроме того, зрители «Матч ТВ» узнают чей голос уже 25 лет объявляет составы на матчах футбольного клуба «Балтика» и каких оценок удостоились комментаторские кабины нового калининградского стадиона согласно рейтингу Романа Нагучева.

«Новая программа будет особенна интересна и полезна тем, кто собирается лично присутствовать на матчах Чемпионата. Авторы „Welcome to Russia“ подчеркивают, что программа носит не столько развлекательный, сколько утилитарно-познавательный характер, хотя в ней всегда найдется место для хорошей шутки, учитывая отменное чувство юмора ведущих Романа Нагучева и Юлии Коваль», — говорится в сообщении телеканала.

Премьера программы состоится на телеканале «Матч ТВ» в воскресенье 22 апреля.