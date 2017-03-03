Интернет-реклама превращает Amazon в серьезного соперника нынешних лидеров - Google и Facebook



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Выступая на выставке Mobile World Congress гендиректор WPP Мартин Соррелл предрек скорую конкуренцию рекламных бизнесов Google и Amazon. В частности, реклама от Amazon выходит за пределы собственных сайтов компании, и тем самым вторгается еще дальше на территорию Google.

Кроме того, торговая интернет-площадка активно развивает инструменты таргетинга, которые позволяют ей конкурировать с возможностями таргетинга Facebook или Google. По прогнозам специалистов, в следующем году Amazon сможет заработать на рекламе как минимум 1 млрд долларов только на американском рынке. ?

Мартин Соррелл рассказал, что в прошлом году клиенты его компании потратили почти 5 млрд долларов на рекламу в Google, тогда как годом ранее эта сумма составляла 4 млрд долларов. Ближайшие конкуренты по этому показателю - медиа-гигант Руперта Мердока News Corporation и Facebook получили 2, 25 млрд и 1, 7 млрд долларов, соответственно. Мартин Соррелл поясняет, что эти цифры наглядно показывают рекламную эффективность Google.

Однако, по мнению главы WPP, у американской интернет-корпорации есть конкурент, и это - Amazon, которая играет все более заметную роль на рекламном рынке. По последним данным Соррелла, 52% онлайн-покупателей начинают поиск товара с Amazon.?com, тогда как в 2014 году этот показатель достигал 38%. Для сравнения, два года назад с Google свой онлайн-поиск начинали 55%, а сейчас лишь 26%.