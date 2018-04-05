В столице пройдет первая конференция по маркетинговым технологиям

В условиях возрастающей конкуренции каждый руководитель и собственник бизнеса задает себе вопрос: «Что можно сделать для улучшения бизнес-процессов?». Didgital-трансформация — сегодня это тренд № 1. Интеграция маркетинговых технологий, IT и управленческих решений позволит компаниям выйти на качественно новый уровень. Какие технологии и сервисы, модели работы уже существуют на рынке и что можно будет использовать в ближайшем будущем, расскажут спикеры МАрТех 2018.

Спикеры — первые лица и топ-менеджеры ведущих компаний: Райффайзенбанк, Google, IBM, ABM-expert, ФРИИ, AVRA, ITERBI, кадрового агентства PRUFFI, 1С-Битрикс.

Спикеры конференции расскажут о том, как построить martech-экосистему из разрозненного набора инструментов, какие маркетинговые технологии можно использовать уже сейчас и что ждать от интернет-маркетинга в будущем. Каковы основные тренды потребительского поведения в 2018 году. Какие инструменты управления взаимоотношениями с клиентами можно внедрить в российских условиях и как это сделать. Что такое дополненная и виртуальная реальность: хайп или эффективный маркетинговый инструмент.

Отдельно поговорим о том, как воспитать квалифицированные мультидисциплинарные кадры в маркетинге и как искусственный интеллект меняет маркетинг.

В блоге, посвященном большим данным, говорим об аналитике, управлении информацией и облачных технологиях.

Подробно программу конференции можно посмотреть на сайте.

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться на сайте и получить подтверждение о регистрации.

Место проведения: Конгресс-центр Технополис, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42 корп. 5

Время проведения: 23 апреля 2018 с 9.00 до 18.15

Партнерский материал