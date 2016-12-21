Глава Facebook выполнил задачу, поставленную самому себе в начале 2016 года



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Основатель Facebook Марк Цукерберг поделился планами по развитию искусственного интеллекта, который уже помогает ему управлять собственным домом. В видео, опубликованном на странице Цукерберга в Facebook, глава соцсети демонстрирует в действии голосового помощника "Джарвис", получившего имя в честь дворецкого из фильма "Железный человек".

Глава Facebook написал бота для Facebook Messenger, который позволяет управлять "Джарвисом" при помощи смартфона. Он также показал, как система может управлять светом, температурой, музыкой, камерами и другими устройствами в доме, а также открывать двери и даже готовить тосты.

Цукерберг обучил систему различать, кто именно подает команды. С помощью системы распознавания голоса и лица "Джарвис" понимает, кто с ним говорит - Марк или его жена Присциллу, после чего "выдает" соответствующую реакцию.

Глава Facebook признался, что в целом на создание системы он потратил около 100 часов. Цукерберг не исключает, что в будущем он сможет коммерциализиров ать "Джарвиса".

Цукерберг ежегодно ставит себе цель на один год. В прошлом он занимался изучением севернокитайског о (мандаринского) языка, читал по две книги в месяц и ежедневно знакомился с новым человеком. В начале уходящего года глава Facebook поставил перед собой задачу - создать простой искусственный интеллект. "В 2016 году моим испытанием станет создание простого искусственного интеллекта, который будет работать у меня дома и помогать мне в работе", - написал тогда Марк Цукерберг. Задачу на 2017 год основатель крупнейшей соцсети еще не озвучил.

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