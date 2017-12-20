Пользователи увидят реальные названия мест, а также краткую справку об эпизодах, которые там снимались

Навигационный сервис Maps.me предлагает всем поклонникам «Звездных войн» посетить места съемок культовой киносаги — 14 локаций в Тунисе, Италии, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании и Ирландии.

Чтобы проложить маршрут к любой из представленных точек, нужно скачать файл с метками и открыть его на смартфоне или планшете. Локации будут сохранены в разделе «Мои метки» и автоматически загрузятся при открытии карты соответствующей страны.

Нажав на метку, пользователь увидит реальное название места, наименование в «Звездных войнах», а также краткую справку об эпизодах, которые там снимались.

Например, Татуин – Ksar Hadada в Тунисе – это Квартал рабов, город Мос-Эспа – родной город Энакина Скайуокера («Эпизод I: Скрытая угроза»). Такодана – Puzzlewood, Forest of Dean, Великобритания – это место, где располагались локации Такоданы («Эпизод VII: Пробуждение силы»).

Фильм «Звездные войны: Последние джедаи» вышел в прокат 14 декабря и собрал за первый уикенд в мировом прокате более 450 миллионов долларов, а в российском прокате – 450 миллионов рублей.