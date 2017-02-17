Малому бизнесу выделят 20% наружных рекламных конструкций на торгах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о выделении малому и среднему бизнесу не менее 20% наружных рекламных конструкций, которые выставляются на торги. Соответствующие поправки вносятся в закон «О рекламе» и Кодекс об административных правонарушениях. За нарушение предложенных норм для организаторов торгов предусмотрены штрафы до 50 тыс. рублей. Собеседники Sostav на рынке считают, что законопроект не приведет к появлению мелких игроков среди outdoor-операторов, но поможет малому бизнесу получить конструкции для собственной рекламы.

На рассмотрение парламента законопроект в январе внесло правительство. Документ по его поручению разрабатывала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В пояснительной записке к проекту поправок сказано, что из-за равных условий участия в тендерах для всех субъектов предпринимательства малый и средний бизнес практически не может выиграть торги и, как следствие, уходит с рынка наружной рекламы.

Помимо введения 20-процентной квоты, поправки в законопроект обязывают участников торгов на право размещения рекламных конструкций раскрывать информацию об аффилированных лицах. Малый и средний бизнес не будут допускать к специализированным торгам, если он связан с другими outdoor-операторами, у которых уже есть договоры на эксплуатацию рекламных мест. Кроме того, субъекты МСП, которые выиграют на специализированном аукционе, не смогут передать или сдать в аренду другим участникам рынка полученные конструкции.



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Хотя этот законопроект поддерживает ФАС, вопрос конкуренции остаётся открытым, так как стоимость входа на рынок для крупных и небольших игроков будет разной, говорит источник Sostav в outdoor-бизнесе. «По факту, появятся конструкции, у которых накладные расходы будут ниже. Малые операторы будут в выигрышном положении и смогут предложить более низку стоимость размещения. В результате произойдет некоторое снижение заполняемости поверхностей крупных операторов, и без того находящихся в непростой экономической ситуации», - отмечает он.

При проведении торгов для субъектов МСП стартовая цена каждого лота на каждый год действия договора не сможет превышать 0,1% от предельного объема годовой выручки малого бизнеса, указано в законопроекте. Для городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) максимальная стартовая цена составит 0,2% от объема выручки. Предельное значение выручки для разграничения хозяйствующих субъектов устанавливает правительство. Для микропредприятий оно составляет 120 млн рублей (без НДС), для малых компаний – 800 млн рублей, для средних – 2 млрд.

Генеральный директор рекламного оператора «Олимп» Дмитрий Дюмин полагает, что предложенный ФАС законопроект может помочь малому бизнесу, у которого нет возможности покупать размещения у крупных операторов, обзавестись рекламными конструкциями для собственного продвижения. «Это поддержка малого бизнеса не с точки зрения операторов [наружной рекламы], а с точки зрения самого малого бизнеса», - делится мнением Дюмин.

С ним согласен глава ЭСПАР-Аналитик Андрей Берёзкин. «Конструкции смогут приобретать не фирмы-рекламораспространители, а малые компании, которым будут нужны, грубо говоря, указатели», - говорит эксперт. Впрочем, предложенные меры поддержки малого бизнеса будут актуальны для регионов, а не для центра, считает Дюмин. По словам Березкина, в Москве законопроект может быть реализован только при проведении новых торгов – через 7 лет.

С главой ЭСПАР-Аналитик не согласен источник Sostav – он утверждает, что в схеме размещения рекламных конструкций в Москве сейчас есть места, которые высвободились у крупных операторов (к примеру, ТРК – ред.) и которые городской департамент рекламы и СМИ может выставить на торги, но «по не вполне понятной причине не делает этого».

«Рыночная ситуация сильно изменилась. В 2013 году рынок был перегрет и крупные игроки покупали места по ценам, которые кажутся завышенными с точки зрения текущего состояния рынка. В случае объявления новых торгов, операторам ничто не мешает прийти на эти торги и взять свободные места по более низкой стоимости, а потом отказаться от части дорогих лотов, сохранив тот же объем бизнеса. Возможно, риск потери части платежей и заставляет департамент не спешить с выставлением освободившихся мест на торги», - предполагает собеседник Sostav.

По данным АКАР, в январе-сентябре 2016 года российские рекламодатели потратили на наружную рекламу 26 млрд рублей. За год outdoor-сегмент вырос на 7%.