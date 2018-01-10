Mail.Ru Group проанализировала популярные материалы новостных изданий

Сервис редакционной аналитики «Медиатор», разработанный Mail.Ru Group, проанализировав 6 000 материалов 253 новостных изданий, выбрал самые популярные и выделили «факторы успеха»: тематику статей, имена и события, которые чаще всего встречались в текстах.

Самым интересным оказался для читателей шоу-бизнес. Тексты на эту тему заинтересовали 89% пользователей. Самой популярной персоной стал Андрей Малахов: 93% пользователей, открывших статьи, где упоминался ведущий, внимательно прочли их. В тройку лидеров также вошли Ольга Бузова и Анастасия Волочкова (по 92%).

Второе место у политики. Лучше всего читали материалы про Украину (89%), Крым (87%), Собчак (85%), коррупцию (85%) и Путина (81%).

На третьем месте развлечения, в частности кино и музыка. Также 88% набрали статьи о спорте: в 2017 году пользователям больше всего хотелось читать статьи про Олимпийские игры (90%), хоккей (89%), Чемпионат мира 2018 и футбол (по 87%).

Люди внимательно просматривали статьи о городе (85%): происшествиях, пробках и смертях. Интересовал читателей криминал, погода и ДТП. Чуть меньше заинтересованность городской политикой и метро. Статьи об экономике, банках и финансах прочло 85% аудитории.

Статьи о здоровье (самые важные темы – ВИЧ и рак), и о технологиях ( iPhone, криптовалюта и мошенничество) заинтересовали 83% пользователей. Замыкают десятку важных тем образование и работа.

Рейтинг составлялся по показателю вовлеченности: «Медиатор» анализировал долю пользователей, которые, открыв статью, не просто бегло просмотрели ее, но внимательно прочитали. Чем выше эта доля, тем более вовлекающим признавался материал.