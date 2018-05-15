Урмо Валлнер сменил в этой роли гендиректора концерна «Калашников» Алексея Криворучко

Бенефициаром «МаксимаТелеком», крупнейшего российского оператора Wi-Fi на транспорте, стал гражданин Эстонии Урмо Валлнер, сменивший в этой роли гендиректора концерна «Калашников» Алексея Криворучко, сообщает РБК.

Издание выяснило, что до начала 2018 года Криворучко принадлежала компания Malver Holdings, владевшая 33,4% офшора Geromell Trade Ltd, которая в 2013 году купила 100% акций оператора Wi-Fi «МаксимаТелеком». Однако Malver в начале этого года был продан совладельцу таллинской консалтинговой фирмы Velström Vallner Tohve эстонцу Урмо Валлнеру, поэтому сейчас Криворучко не является совладельцем «МаксимаТелекома».

В пресс-службе «МаксимаТелеком» подтвердили, что Geromell Trade по-прежнему является акционером оператора, однако нынешнюю долю офшора раскрыть отказались.

Бесплатный Wi-Fi в московском метро «МаксимаТелеком» начал раздавать в 2013 году. Его сеть работает и в «Аэроэкспрессах», и на Московском центральном кольце, в наземном общественном транспорте, в электричках — а еще в 14 российских аэропортах, в том числе Новосибирска, Иркутска и Казани. В мае 2017 года «МаксимаТелеком» запустил сеть в петербургском метро. Доходы и их структуру компания не раскрывает.

По данным «ТМТ консалтинга», в 2017 году рынок публичного Wi-Fi в России составил примерно 4 млрд рублей — на «МаксимаТелеком» пришлось примерно 42% этих доходов. 23,75% акций оператора через компанию «Трансфингруп» принадлежит НПФ «Благосостояние». Представители «МаксимаТелекома» называли акционерами бывшего президента «Ситроникса», входящего в АФК «Система», Сергея Асланяна и Алеко Крихели, не раскрывая их долей.