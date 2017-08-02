Интервью с руководителем отдела по работе с клиентами Google Россия

Sostav.ru побеседовал с Максимом Браверманом и узнал, для каких разработок Google сегодня востребован искусственный интеллект, почему продукты на базе машинного обучения потеснили человека и чего ожидать в дальнейшем, а также в каких отраслях уже сегодня актуальны коммуникации при помощи виртуальной реальности.

- Сегодня Google в своих разработках активно использует искусственный интеллект. Какие сервисы и приложения наиболее востребованы?

- Прежде всего речь идет о разработках, в основе которых используются технологии машинного обучения – подраздел искусственного интеллекта. Их можно разделить на B2B- и B2C-продукты, рассчитанные на потребителей и на бизнес.

Самый яркий пример среди B2C-продуктов – это Google Переводчик, который уже сегодня полностью работает на базе машинного обучения. Кроме того, эти технологии также используются и в Google Фото. Так, в поисковую строку можно вбить слово «собака» и сервис, используя компьютерное зрение, отличит изображения, на которых есть собака. Он понимает и более сложные вещи. Например, вы можете запросить «собака на фоне флага» и Google Фото из выбранных ранее фотографий выделит те, на которых изображен флаг.

Кроме того, есть еще один понятный и актуальный пример: если вы получаете письмо на английском языке в Gmail, то включается функция Smart Reply (“умный ответ”). У меня большая часть коммуникаций происходит на английском языке, и Smart Reply сам предлагает короткий релевантный ответ либо позволяет начать дискуссию. Это три наиболее ярких примера среди потребительских сервисов, однако, развитие технологий не стоит на месте и уверен, что скоро мы увидим применение машинного обучения и в других продуктах.

- В B2B используются другие подходы?

- В B2B-продуктах сегодня существует парадигма одного клика. Это модель, при которой от рекламодателя не требуется лишних усилий. Достаточно выбрать цель и приложение или продукт, которые он продвигает, а система делает все необходимое – сама создает объявления, определяет, где их размещать и какие ключевые слова использовать. Например, машинное обучение используют универсальные кампании для приложений и умные кампании в контекстно-медийной сети в инструменте Google AdWords. Многие рекламодатели уже активно применяют эти сервисы для продвижения и закладывают на них существенную часть бюджета.

- На ваш взгляд, автоматизация неизбежна?

- Тут есть несколько моментов. Использование продуктов на базе машинного обучения, конечно, упрощает жизнь рекламодателя. Однако, важно понимать, что меняются и сценарии поведения пользователей – сигналов становится очень много и их количество будет только расти. Как маркетологи работали раньше? Вручную определяли сегменты, описывали портреты пользователей и их примерный путь к совершению покупки. Получалось, например, семь групп потенциальных клиентов и несколько точек взаимодействия с ними. У тех, кто лучше разбирался в этом вопросе, этих групп и показателей могло быть больше. Но если сигналов уже сотни и тысячи? Такой объем информации просто невозможно обработать вручную. И без применения машинного обучения вы в принципе не сможете работать с таким массивом данных. Даже если вы верите, что сами сможете найти вручную те показатели, с которыми автоматизированный алгоритм не справится, в итоге вы все равно проиграете.

Именно поэтому сегодня практически во всех индустриях и вертикалях, где работают с большими объемами данных, их кастомизацией или определением сегментов аудитории, машинное обучение как никогда ранее актуально и востребовано.

- А как обстоит дело с внедрением продуктов виртуальной реальности?

- Виртуальной реальности, как и любой другой технологии, потребуется время для того, чтобы стать массовой. Пока компаниям приходится инвестировать в ее развитие и модернизацию устройств, взаимодействующих с VR.

К применению виртуальной реальности также есть два подхода: B2C и B2B. Если говорить в целом, не выделяя Россию, то использование этой технологии уже достаточно широкое. По нашим данным, официально мы уже поставили более 10 миллионов кардбордов – очков виртуальной реальности для смартфонов. Однако, кардборды – это открытая технология, поэтому на самом деле их на порядок больше. В Google Play было зафиксировано более 150 миллионов скачиваний VR-приложения Google для кардбордов. Кроме того, более 40 аналогичных приложений разработчиков установили свыше миллиона пользователей. Это довольно большие цифры в глобальном масштабе, без российского сегмента. По локальному рынку этих цифр пока, к сожалению, нет.

- Российский рынок готов к активному применению VR?

- Я не вижу принципиальной разницы между Россией и другими странами в этом вопросе. Мы абсолютно в тренде. Что влияет на развитие и применение VR? Качество устройства, смартфона, интернета и доступность VR-гарнитуры. Мы по технологическим возможностям здесь ничем не отличаемся, к примеру, от США. В Африке, конечно, с этим гораздо сложнее – в Танзании, Эфиопии, Уганде и других странах 1 Гб интернета может стоить до 18% среднего ежемесячного заработка местных жителей. Естественно, там люди не скачивают активно VR-контент.

Если рассматривать потребительскую сторону, то Россия здесь точно в числе передовых стран. Сейчас в принципе ни на одном рынке нет действительно активного применения VR-устройств, так чтобы люди пользовались этой технологией каждый день. С точки зрения разработки и бизнеса Россия – на хороших позициях, так как у нас очень успешные и перспективные разработчики. К примеру, приложение Roller Coaster российской компании Fibrum – одно из самых популярных VR-приложений в мире.

Пока в VR нет своих лидеров, вопрос только в том, когда «впрыгнуть» в индустрию. Для завоевания лидерских позиций сейчас самое время. Если вы хотите быть более поздним игроком, то, возможно, стоит немного подождать.

- Как VR-стартапу привлечь крупных инвесторов?

- Не знаю, насколько привлечение инвестиций в VR отличается от других индустрий. Тут в принципе вопрос общий - как привлечь большие деньги в стартап? Если вы делаете VR-игру или VR-аттракционы, то надо понимать, за счет чего вы сможете их монетизировать. Это небольшой бизнес, который хорошо масштабируется. Для привлечения инвестиций вы должны решать какую-то амбициозную задачу такого технологического уровня, чтобы она смогла привлечь внимание крупных корпораций. Или вы сами можете создать крупный проект.

Из известного мне – компания Pluto VR из Сиэтла, их проект получил 13,9 млн долларов в качестве инвестиций. На мой взгляд, это неплохой показатель, особенно для VR-индустрии. Они пытаются решить задачу коммуникации с помощью VR-технологий так, чтобы в программе считывались движения рук и эмоции на лице собеседников. Если это удастся, то решение сможет стать частью любой социальной сети или сайта знакомств. Если вы решаете большую задачу, то можно рассчитывать на хорошие инвестиции.

- В каких отраслях VR будет особенно востребован для продвижения продуктов? Для кого этот инструмент?

- Первыми возможности VR-технологий стали использовать те игроки, которые могут продемонстрировать клиенту продукт с абсолютно нового ракурса. Это в первую очередь актуально для компаний, которые могут использовать возможность виртуального переноса в другое место и для которых важно ощущение самого пространства.

Travel – одна из первых индустрий, в которой начали применять VR для продвижения. Ведь одно дело рассказывать о туре/отеле/достопримечательности или даже показывать фотографии, и совсем другое попробовать оказаться в том же месте при помощи VR-технологий. Представьте ваши ощущения, когда вы стоите на краю обрыва или на вершине горы – это фантастика.

Мы сделали продукт Google Экспедиции, который позволяет путешествовать по разным точкам планеты и слушать рассказы гида, который даже подскажет, куда повернуть голову в нужный момент. Из зарубежных travel-кейсов самый понятный – это опыт компании British Airways. Они продвигали свои трансатлантические рейсы в Европе. Представители компании предлагали людям надеть VR-очки, чтобы перенестись в разные точки США. VR в продвижении использовала и другая авиакомпания – Qantas, которая демонстрировала потребителям уникальные места на планете, в которые осуществляются рейсы компании.

Кроме того, технологии виртуальной реальности активно используют представители автоиндустрии. Из уже реализованного: VR-лаборатория Ford, тест-драйв Toyota, проекты Audi и Volvo. Смотреть машину на сайте или самому оказаться в ее салоне – согласитесь, ощущения разные.

Еще одно востребованное направление для VR – это недвижимость. Один из владельцев прогрессивного агентства по поиску недвижимости предложил отснять все квартиры в VR и раздать потенциальным клиентам кардборды. VR-технологии полностью отражают пространство и больше не нужно тратить время на просмотр квартиры вживую.

Сфера развлечений – это вообще очень развитая и перспективная индустрия для применения VR и Россия, кстати, в этой сфере очень прогрессивна. В любом парке аттракционов, на любой современной технологической выставке есть VR-стенды. Интересно, что в Москве даже есть целый ряд VR-квестов.

Спустя некоторое время виртуальная реальность станет таким же привычным явлением, как, например, смартфон. Уже сейчас в PlayStation представлен отдельный раздел игр для VR. Виртуальная реальность больше не воспринимается как что-то особенное.