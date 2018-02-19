Креативная кампания проходит в Канаде

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» озаботилась навигацией своих клиентов в Канаде.

Кампания «Follow the Arches» («Следуй за арками») состоит из навигационных плакатов-указателей, которые направляют жителей в рестораны «Макдоналдс». На красных плакатах изображены различные элементы классического лого. За счет своей простоты и узнаваемости реклама работает в любой точке мира на любом языке.

«Эта кампания является отличным примером легендарности логотипа бренда — его узнают даже по его малой части», — поясняет Эндрю Мамфорд, региональный менеджер по маркетингу McDonald's.

Кампания разработана креативной командой Cossette Toronto.