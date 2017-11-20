Первой дисциплиной лиги станет онлайн-шутер Warface



Depositphotos

Игровое подразделение Mail.Ru Group анонсировало появление собственной профессиональной киберспортивной лиги, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании.

Начало работы лиги намечено на первую половину 2018 года. Первой дисциплиной станет онлайн-шутер Warface, позже список планируется расширять.

«После утверждения основных положений лиги и контрактов, которые связаны с взаимоотношениями между игроками, командами и лигой, профессиональная киберспортивная лига Mail.Ru Group начнет работу с партнерами, спонсорами и площадками. Также рассматривается возможность привлечь к участию в турнирах и иностранные команды», — сообщают в компании.