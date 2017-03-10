Новая платная платформа Pifagor поможет школьникам в подготовке к ЕГЭ

Холдинг Mail.Ru Group запустил платную онлайн-платформу "Пифагор", предназначенную для помощи школьникам при подготовке к ЕГЭ, сообщает онлайн-издание Roem.ru.

"Пифагор" предлагает обучение в двух группах по 60 человек на четырёх курсах: "Обществознание", "Русский язык", "Математика, часть B" и "Математика, часть C". Каждый из них состоит из 24 занятий по 90 минут, которые проходят в формате онлайн-конференции. Кроме того, для учеников, как и в обычной школе, предназначены домашние задания.

Преподавателями в проекте выступают репетиторы, у которых есть ученая степень. Они работают в МГУ, РЭУ имени Плеханова и других крупных университетах страны. Полная стоимость курса составляет 9 500 рублей. При этом платить за обучение можно как частями, так и целиком. Первое пробное занятие для всех желающих предоставляется бесплатно.