Эксклюзивным партнёром выступил бренд Purina

Mail.Ru Group при поддержке бренда кормов для домашних животных Purina запускает проект «Питомцы Mail.Ru». Он объединит в себе тематическое медиа и сервис консультаций для владельцев домашних животных, а также для тех, кто только планирует их завести, сообщили в пресс-службе компании.

Медиапроект объединит новости и статьи о питомцах и о том, как они влияют на жизнь своих хозяев. На сайте выделены разделы «Новости», «Истории» с лонгридами и репортажами, «Как правильно» с инструкциями по актуальным аспектам взаимодействия с питомцами, «Милота» с развлекательными материалами, тестами и викторинами, где предусмотрено широкое применение мультимедийных форматов.

В рамках сервиса «Консультации» можно получить советы экспертов. Сервис бесплатный, он будет создаваться в тесном сотрудничестве со специалистами, в числе которых ветеринары, зоопсихологи, кинологи и представители благотворительных фондов.

«Питомцы Mail.Ru» будет работать над формированием социальной ответственности владельцев домашних животных и осознанного подхода к содержанию любимцев. Проект сотрудничает с зоозащитными фондами и приютами, прошедшими проверку сервиса Добро Mail.Ru.

«Команда ставит перед собой амбициозные цели: используя свой опыт и накопленные знания о предпочтениях пользователей, стать экспертным сайтом о домашних животных и лидером по охвату в данной категории медиа. Уже в ближайшем будущем на портале появится возможность получать персонализированный контент и рекомендации, указав информацию о своем питомце», – комментирует директор медиапроектов Mail.Ru Group Анатолий Рожков.

Бренд Purina помимо участия в разработке контента обеспечит проведение консультаций ветеринарных врачей, а также предоставит рекомендации по питанию домашних любимцев.

«Питомцы Mail.Ru – это результат профессиональной работы команды Mail.ru Group совместно с экспертами Purina. Для нас это отличный повод проявить нашу любовь к домашним животным, поделиться своим опытом и знаниями, а также стать надежным другом на просторах Интернета, который поможет сделать счастливой и полноценной жизнь домашних питомцев в России. Это уникальная возможность живого диалога с теми, кто любит своих питомцев и заботится о них. Мы верим, что, людям и домашним животным лучше, когда они вместе», – прокомментировал Рикардо Прието-Ортиз, региональный директор по маркетингу Nestle Purina.

Помимо сайта, контент «Питомцев Mail.Ru» будет распространятся через группы проекта в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».