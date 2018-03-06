Виртуальной валютой можно заплатить за размещение рекламы на портале Mail.ru и в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Mail.Ru Group начала принимать криптовалюту за размещение рекламы на своих проектах — портале Mail.ru и социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщается в пресс-релизе компании.

К оплате принимаются Bitcoin (BTC) или Bitcash (BCC). Владельцы участвующих в сети площадок и приложений уже в ближайшем будущем смогут получать доход в криптовалюте.

Для таких расчетов через свой международный проект My.com компания использует систему обработки платежей в биткойнах BitPay, с которой уже работает более 50 тысяч компаний, в том числе Microsoft, Virgin Galactic, PayPal и Zynga.

«Мы стремимся дать нашим клиентам максимум возможностей для развития бизнеса. Платформа myTarget станет стартовым полигоном для экосистемы, которая в дальнейшем будет развиваться, включая в себя другие продукты Mail.Ru Group, в том числе проекты игрового направления», — рассказал Дмитрий Сергеев, первый заместитель генерального директора Mail.Ru Group.