Обновлённый сервис рассортирует письма и оплатит штрафы

К двадцатилетию своего почтового сервиса Mail.Ru Group представила его редизайн. Компания изменила логотип и добавила новые функции почтового сервиса.

Новая концепция получила название EGO. С помощью машинного обучения в компании разработали собственную систему классификации писем. Она защищает от спама, сортирует рассылки, выделяет важные письма и даже отвечает на них: сервис умных ответов анализирует текст сообщения и предлагает подходящие варианты ответов.

Также система научилась отделять письма из интернет-магазинов по отдельным заказам. Алгоритм объединяет письма с одним и тем же номером заказа, чтобы пользователь мог в удобном формате следить за своими покупками в интернете. Вместе с этим появилась возможность отписаться от назойливых почтовых рассылок прямо из почты, не тратя время на переход по ссылкам и поиск кнопки для отписки. Теперь все рассылки можно просмотреть в отдельном списке, из которого можно убрать все ненужное.

В почту интегрировали систему платежей. Получив уведомления о штрафах ГИБДД, их можно оплачивать их прямо из почты. Также из почты можно перевести деньги другому пользователю с любым почтовым ящиком, оплатить мобильную связь, а также другие услуги и покупки.

Таким образом, обновлённый почтовый сервис будет строиться вокруг пользователя и решения его задач, а не его социальных связей.