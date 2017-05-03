Сделка может закрыться уже в начале мая



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Mail.ru Group сообщила о покупке у Rambler&Co онлайн-сервиса объявлений по продаже авто Am.ru. Сумма сделки составляет $10 млн. Стороны ожидают её закрытия в начале мая, указанно в пресс-релизе Mail.ru Group.

Сайт Am.ru находился под контролем Rambler&Co полтора года. За это время интернет-холдинг «проинвестировал в построение новой команды и активно маркетировал проект на ресурсах Rambler&Cо и внешних площадках», уточнил исполнительный директор Rambler&Сo Рафаэль Абрамян.

«Автомобильный classified – один из самых крупных онлайн-рынков, который стабильно растет во всем мире. Приобретение Am.ru создаст благоприятные условия для того, чтобы занять большую долю этого рынка, используя накопленные нами ресурсы и опыт, и сделать проект еще успешнее. Am.ru обладает существенной синергией с Юлой, и мы планируем полностью интегрировать проекты», — прокомментировал сделку, председатель совета директоров Mail.Ru Group Дмитрий Гришин. Он также сообщил о планах полностью интегрировать Am.ru и ещё один классифайд-площадку своего холдинга - «Юлу».

Вся команда Am.ru и основатель проекта Олег Голубцов перейдут в Mail.ru Group, где продолжат развивать направление автомобильного классифайда.