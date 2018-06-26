Законопроект классифицирует противоправные репосты и сообщения в соцсетях как незначительные по степени опасности

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.Ru Group, которой принадлежит «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», поддержал внесенный в Госдуму законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в соцсетях. Эксперты компании готовы поделиться своими предложениями с законодателями, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Mail.Ru Group.

«Мы поддерживаем внесение депутатами ГД законопроекта о смягчении наказания и исключения уголовной ответственности за репосты в социальных сетях. Эта инициатива — правильное направление, многое требует доработки, и наши эксперты разрабатывают собственные предложения в этой области, которыми мы готовы будем поделиться с законодателями», — прокомментировал законопроект Добродеев.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты новостей и постов в социальных сетях и других сетевых ресурсах. По словам авторов документа, они преследуют цель добиться справедливой ответственности за совершение действий, которые являются незначительными по степени общественной опасности. К таким действиям авторы относят, в частности, репосты в различных соцсетях, настаивая на том, что они не могут быть классифицированы как уголовное преступление.

Однако правительство не поддержало инициативу: в пояснительной записке не содержится обоснования необходимости вносимых изменений, а сама пояснительная записка носит противоречивый характер. В ней также приводятся статистические данные, которые свидетельствуют о тенденции роста подобных преступлений.