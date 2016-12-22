Рекламодатели смогут таргетировать рекламу по модели look-alike



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Mail.Ru Group расширяет возможности для рекламодателей сети myTarget и социальных сетей группы. В частности, рекламодатели смогут таргетировать свои рекламные сообщения на пользователей, которые по множественным характеристикам похожи на существующих клиентов.

Речь идет о возможности создавать look-alike аудиторий, т.е. использовать расширенный аудиторный таргетинг, в основе которого лежат модели поведения пользователей, достигших заданных целей на сайте или в приложении рекламодателя. Создавать look-alike аудитории рекламодатели ВКонтакте и Одноклассников смогут создавать через интерфейс личного кабинета myTarget или ВКонтакте.

Как рассказали в компании, для создания похожей аудитории, компании смогут использовать различные источники: например, выгрузку из CRM-системы, контактные данные, собранные в ходе рекламной акции или данные, полученные в ходе сбора аудитории ретаргетинга на сайте. При помощи математического моделирования алгоритм находит пользователей с похожими характеристиками и формирует из них аудиторию.

В частности, Mail.ru Group позволит указать желаемое соотношение между точностью попадания в аудиторию и охватом (при большей точности охват будет уменьшаться, и наоборот). Исходный размер аудитории должен составить не менее 3000 пользователей для myTarget и не менее 1000 пользователей для ВКонтакте.

«С помощью похожих аудиторий рекламодатели смогут найти ВКонтакте пользователей, которые похожи на уже существующих клиентов по социально-демографическим или поведенческим характеристикам, географии и интересам. Таким образом охват рекламной кампании может быть расширен на аудиторию, которой потенциально интересны предлагаемые товары или услуги», — говорит Александр Круглов, директор по развитию ВКонтакте.

«Сложные и самые современные технологии машинного обучения, лежащие в основе построения Look-alike таргетингов, теперь доступны всем рекламодателям сервиса myTarget. Для этого всего лишь нужно загрузить данные о своих клиентах и нажать пару кнопок в интерфейсе. Используя Look-alike таргетинг, рекламодатели могут найти среди многомиллионной интернет аудитории только тех, кто с высокой вероятностью станет их клиентом, и показать рекламу только им», — говорит Роман Кохановский, директор по продажам проекта myTarget.