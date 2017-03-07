Интернет-холдинг подготовил социальные ролики к 8 марта



Скриншот видеоролика

Mail.Ru Group решил не прерывать мартовскую традицию и накануне Международного женского дня представил эмоциональные ролики. Первое видео, «Спасибо, мама», посвящено взаимоотношениям мам и детей. Интернет-холдинг работал над сюжетом и идеей, а сценарий и съёмки доверили production-студи и BigBagFilms. Второе видео подготовила редакция портала «Леди Mail.Ru». Оно посвящено борьбе с гендерными стереотипами и является частью флешмоба #мненестыдно.

«Все мы искренне любим своих мам. Однако порой нам бывает трудно понять, что родителям нужна помощь в очевидных на первый взгляд вещах. Мы иногда забываем о том, что всеми нашими знаниями и умениями мы обязаны тем, кто с детства помогал нам преодолевать трудности и терпеливо снова и снова объяснял то, что у нас не получалось. И за всё, чего мы достигли, нам стоит сказать спасибо мамам», — отметил Георгий Лобушкин, директор по стратегическим коммуникациям Mail.Ru Group.

«Этот проект касается лично меня. В моей жизни такая же ситуация с мамой и бабушкой. Мало кто заметит, что в ролике подчёркнута тема времени, его неизбежности и его требовательности к нам: в переписке в чате фигурирует крик „ВРЕМЯ УХОДИТ!“. На кадрах, где герой совсем маленький, мы показываем „утро его жизни“ — 10:49, а действие происходит в 15:49, что уже „день“ (зрелость). Но до вечера далеко, и пока близкие рядом, стоит остановиться и замедлить свой бег. Насладиться моментом», — объяснил творческую задумку режиссёр проекта Денис Гуляр.

Героинями второго видео стали редакторы «Леди Mail.Ru». Перед камерой девушки делают личные признания: «Мне не стыдно, что у меня есть целлюлит», «Мне не стыдно, что мне 30 лет и у меня нет детей», «Мне не стыдно позвать мужчину на свидание первой». Таким образом они хотели обратить внимание на несоответствие между реальной жизнью, сложившимся гендерными стереотипами и завышенными ожиданиями.

«Сегодня общество предъявляет к женщинам слишком высокие требования. Мы получили больше прав, но прежние обязанности никто не отменял. Большинство женщин, возвращаясь домой с работы, начинают «вторую смену». От женщины ждут, что она будет и хорошим работником, и идеальной женой, и образцовой матерью, будет всегда безупречно выглядеть, иметь хобби, заниматься спортом и так далее. От женщины хотят слишком многого, не прощают ошибок.

Не родила детей до тридцати — плохо, сидишь дома с детьми — а могла бы карьеру делать. Родила детей и делаешь карьеру — ну какая ты мать! Что ни сделай — все не так. Этим видео и своим примером мы хотели сказать, что пора прекратить эту бесконечную гонку за недостижимым общественным идеалом и позволить себе самой решать, что делать и как жить. У каждого свой путь. Никто не имеет права осуждать женщин за их выбор», — комментирует идею ролика руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина.

Напомним, в прошлом году компания подготовила проект, в котором за беседой с программистами об их матерях следили сами мамы, тайно приглашённые в московский офис Mail.Ru Group из других городов.

Спасибо, мама!

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