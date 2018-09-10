Mail.Ru Group может внести Pandao в СП с Alibaba и РФПИ

Mail.Ru Group рассматривает возможность внести свой маркетплейс Pandao в создаваемое вместе с китайским гигантом Alibaba и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) совместное предприятие в сфере электронной коммерции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Cтало известно, что Alibaba, Mail.Ru и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готовятся подписать 11 сентября на Восточном экономическом форуме меморандум о сотрудничестве. Детали сделки будут обсуждаться позднее.

«Pandao может войти в СП», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Все компании отказались от комментариев.

Mail.Ru Group начал тестирование Pandao, маркетплейс, предлагающий российским покупателям китайские товары напрямую от поставщиков, осенью прошлого года. Через пару месяцев состоялся запуск маркетплейса. Тогда гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев говорил, что группа планирует стать одним из лидеров трансграничного рынка электронной коммерции, в том числе благодаря запуску интернет-площадки Pandao.