DonationAlerts организовать сбор денег во время трансляций на YouTube, Twitch и Hitbox



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Mail.ru Group приобрел платформу для приема пожертвований во время прямых трансляций в Сети DonationAlerts, сообщает газета “Известия” со ссылкой на сообщение холдинга.

Сервис Donation Alerts создан в 2011 году, с его помощью можно организовать сбор пожертвований во время трансляций на YouTube, Twitch и Hitbox, а также в социальных сетях Mail.Ru Group — “ВКонтакте” и “Однокласниках”. Зрители могут пожертвовать любую сумму не ниже той, которую автор трансляции установит в качестве минимальной. Средства можно переводить с помощью банковской карты, со счёта мобильного телефона, а также сервисов “Яндекс.Деньги”, Qiwi и WebMoney.

Для рядовых пользователей соцсетей прием пожертвований в прямом эфире пока недоступен. Это возможно лишь для официальных сообществ СМИ, звезд, известных компаний, а также пользователям и сообществам от 100 тысяч подписчиков. Сумма сделки не разглашается, но эксперты считают, что стоимость Donation Alerts не превысила 5 млн долларов.

По мнению специалистов, новый проект Mail.ru может стать успешным сервисом по сбору средств на самые разные цели. Так, по данным западного аналога Donation Alerts, в 2016 году количество пожертвований в прямых трансляциях выросло на 84% и составило 80,2 млн долларов.