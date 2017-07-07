Ритейлер планирует создать крупного дистрибьютора с выручкой 150 млрд рублей в год



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Компания «Магнит», один из двух крупнейших продуктовых ритейлеров на российском рынке, планирует создать собственного дистрибьютора для работы в разных регионах России, сообщает Коммерсант.

В материалах презентации «Оптовые продажи. Стратегия развития 2017–2020» сообщается, что компания собирается создать единого дистрибьютора с региональными отделениями. Его активная клиентская база составит 13,7 тыс. организаций из числа несетевой розницы, регионального ритейла, рынков и ярмарок. «Магнит» планирует увеличение общей выручки за счет новых каналов продаж дополнительно до 150 млрд рублей в год.

С начала года ритейлер занимается формированием ассортимента для портфеля оптовых продаж. Второе полугодие текущего года будет посвящено развитию региональных групп торговых представителей.

Как сообщил глава совета директоров «Магнита» Хачатур Помбухчан, компания еще только «прорабатывает концепцию» развития оптовых продаж. В будущем «Магнит» создаст собственную IT-платформу, b2b-портал и другие сервисы для взаимодействия с дилерами и поставщиками.

Помимо «Магнита», интерес к оптовым продажам проявила «Лента», которая уже с февраля нынешнего года начала работать с профессиональными покупателями во всех своих гипермаркетах через программу «Лента про». Производители продуктов, в свою очередь, опасаются потери самого рентабельного канала продаж в случае захвата опта крупной розницей.