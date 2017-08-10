Ритейлер занял 53 строчку в рейтинге Forbes, обогнав Coca-Cola и Procter&Gamble



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Forbes опубликовал ТОП-100 инновационных компаний мира. В этом году в него вошли две российские компании — «Магнит» и «Норильский никель».

Российский ритейлер «Магнит» попадает в рейтинг третий год подряд, в этом году он занял 53-ю строчку, опередив такие компании, как Coca-Cola, PepsiCo и Procter&Gamble. «Норильский никель» занял 63-е место.

Лидером рейтинга стала Salesforce — калифорнийская компания, создающая программное обеспечение для корпораций. Ей удалось обойти прежнего лидера — производителя электромобилей Tesla Motors Илона Маска. На третье место вышла Amazon. В пятерку также вошли медицинская Shanghai Raas Blood Products и поставщик фильмов и сериалов Netflix.

В список Forbes попадают компании, от которых инвесторы ждут значительных инноваций в следующем году. Место в списке зависит от разницы между капитализацией и дисконтированным денежным потоком от текущей деятельности. В него вошли организации, рыночная капитализация которых превышает $10 млрд.

Ранее «Магнит» сообщил, что выходит на рынок оптовых продаж, открывая торговых точки «Магнит-Опт». В компании считают, что нововведение позволит бизнесу выгодно покупать товары.