Пилотный проект стартует в июле в Краснодарском крае, Рязанской области и Москве

Товары «Магнита» появятся в отделениях «Почты России» с июля 2018 года. О планах в рамках сотрудничества двух компаний рассказали гендиректор «Почты России» Николай Подгузов и гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает «Интерфакс».

Для пилотного проекта были выбраны городские и сельские отделения почтовой связи — 12 стационарных и одно передвижное, в Краснодарском крае, Рязанской области и Москве. Продукцию для магазинов (за исключением традиционно почтовых товаров) будет обеспечивать ритейлер.

По мнению компаний, продажа продовольственных товаров в отделениях почтовой связи будет актуальна для жителей небольших городов и сел, где порой отсутствует выбор: есть либо местный магазин с усеченным ассортиментом, либо торговая точка в соседнем городе. Жителям мегаполисов такой формат позволит экономить время и деньги.

Пилотный проект продлится до ноября, если он будет удачным, в будущем компании могут открывать по несколько тысяч объектов в год.

«Мы хотим отработать в разных конкурентных условиях жизнеспособность этого формата. Если мы увидим, что у него есть хорошая маржинальность и это позволяет зарабатывать и „Магниту“, и „Почте России“, то к концу года мы будем принимать решение о скорости и порядке масштабирования», — рассказал Николай Подгузов.

«Магнит», банк ВТБ и «Почта России» в феврале подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого «Магнит» стал розничным партнером «Почты», опорным банком проекта выступит ВТБ.