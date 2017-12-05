На росте сегмента положительно скажутся ЧМ-2018 и зимние Олимпийские игры



Depositphotos

Magna в докладе о тенденциях мирового рекламного рынка сообщила, что чистый доход от рекламы владельцев СМИ вырастет на 5,2% до 535 млрд долларов в 2018 году. Положительное влияние на будущий рост сегмента окажут такие глобальные события, как Чемпионат мира по футболу и зимние Олимпийские игры.

Объем продаж цифровой и мобильной рекламы в 2018 году вырастет на 13% и достигнет 237 млрд долларов или 44% всех мировых рекламных доходов. Ожидается дальнейшее увеличение этого сегмента, а к 2020 он будет составлять уже половину от общего объёма.

Без учета вышеперечисленных событий реклама прибавит 4,1% в 2018 году, по сравнению с ростом в 5,1% в 2017 году и 4,9% в 2016 году.

Доходы ТВ-рекламы снова вырастут в 2018 году (+2,5% до 183 млрд долларов) благодаря ЧМ-2018 и Олимпиаде, которые привлекут порядка 5 млрд долларов дополнительных рекламных денег, не зависящих от количества просмотров и рейтингов самого события. Однако, без этих событий, доля телевизионной рекламы начала бы снижаться. Таким образом, можно сказать, что многолетний рост ТВ-рекламы начинает замедляться.

Рекламодатели отдают предпочтение размещению в цифре. Так продажи онлайн и мобильной рекламы вырастут на 13% в следующем году, до 237 млрд долларов, в то время как офлайн продажи объявлений сократятся на 0,5% до 298 млрд долларов. Продажи печатных объявлений снизятся на 11% до 54 млрд долларов, а доходы от рекламы на радио сократятся на 2% до 28 млрд долларов.

Продажи мобильной рекламы выросли на 39% в 2017 году и продолжат рост в 2018 году до 27%, заняв таким образом 62% всех продаж цифровой рекламы.

Рекламные рынки 65 из 70 стран, проанализированных Magna, показали некоторый уровень роста в 2017 году. Наиболее быстрорастущими регионами стали Центральная и Восточная Европа (+7,2%), Азиатско-Тихоокеанский регион (+5,9%) и Северная Америка (+5.0%). В следующем году наиболее высокие темпы роста будут у Индии (+12%) и России (+10%). Китай также останется устойчивым к росту (+9%), говорится в исследовании.

Только в пяти странах наблюдалось снижение рекламных продаж. Однако в будущем году только рекламный рынок Сингапура продолжит сокращаться.