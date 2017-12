В Казани при участии медиахолдинга прошел 10 юбилейный «Кубок Александра Попова»

С 8 по 10 декабря в Казани прошел десятый юбилейный «Кубок Александра Попова» - ежегодные всероссийские детско-юношеские соревнования по плаванию. Это одно из крупнейших и самых престижных мероприятий для пловцов 12-15 лет.

Почетными гостями открытия стали знаменитые российские спортсмены: Александр Попов, Александр Карелин, Светлана Хоркина, Олег Саитов, Николай Круглов и еще 30 олимпийских чемпионов. Всего в соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 60 регионов России, стран СНГ и Европы.

«Мы все понимаем, что после недавних событий как никогда важно поддержать боевой настрой и спортивный дух молодых спортсменов. Они должны почувствовать, что за них болеют, что их победы по-настоящему нужны нашей стране. Я очень рад, что получилось сделать такой яркий праздник для будущих олимпийских чемпионов. Я лично буду за них болеть на следующих Олимпиадах, в которых они обязательно примут участие», - рассказывает Константин Майор, владелец медиахолдинга Maer Group.

Maer Group шестой год подряд поддерживает «Кубок Александра Попова». Но совместная история медиахолдинга и «Академии Александра Попова» не ограничивается поддержкой Кубка. Одним из таких проектов стал социальный видео-эксперимент A Day of Someone Else (DoSE), в котором лично принял участие Александр Попов – основатель Академии, четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, 21-кратный чемпион Европы. DoSE – это спецпроект метаплатформы CHOIZ.me, созданной в рамках медиахолдинга Maer Group.

Премьера состоялась 19 июня в рамках внеконкурсной программы Международного фестиваля рекламы «Каннские львы» 2017, где он получил множество восторженных отзывов и вызвал яркую реакцию зала.

