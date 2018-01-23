Подобные трюки профессиональный спортсмен проделывает уже не впервые

Ролик для тех, кто в сезон горных лыж и сноубординга не испытывает боли в душе и сердце, наблюдая за тем, как инвентарь «скользит» по не предназначенным для спуска склонам. Профессиональный лыжник из Франции Кандид Тове в очередной раз снялся в рекламной кампании Audi.

Кандида Тове называют одним из самых талантливых лыжников во всем мире. Практиковать экстремальное катание он начал еще в подростковом возрасте, а результат не заставил себя ждать: Кандид одержал победу на Всемирных экстремальных играх (X-Games) во всех дисциплинах, а также отметился серией успешных спусков с самых опасных трасс и трамплинов мира.

Компания Audi начала привлекать легендарного спортсмена в свои рекламные кампании в 2015 году, когда вышел первый ролик для автомобиля Audi Quattro с его участием. Видео стало вирусным, только на YouTube его посмотрели несколько миллионов человек.

В 2018 году Кандид Тове продолжает сотрудничество с Audi. В ремейке на свое же видео он покоряет все новые и новые поверхности на своих фрирайд-лыжах. Вместе со съемочной группой он проехал по Европе, Америке и Азии, спускаясь с песчаных и вулканистых склонов, заезжая в тоннели, прыгая по крышам домов и даже преодолевая Великую Китайскую стену.