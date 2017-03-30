eckhauslatta.com
Модный американский бренд Eckhaus Latta представил рекламную кампанию своей новой весенней коллекции. На фотографиях молодые люди занимаются сексом. Несмотря на легкую цензуру, снимки получились очень откровенными.
«Секс продается», решили в Eckhaus Latta и просто сняли людей, которые занимаются сексом. Эти реальные пары согласились позировать перед камерой корейского фотографа Хеджи Шина. В рекламной кампании весенней линейки одежды вышло 8 снимков, в Instagram попало пока что лишь четыре. На сайте можно посмотреть всю рекламную кампанию, но предупреждаем – фотографии откроются во весь экран.