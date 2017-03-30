Кроме секса они демонстрируют весеннюю коллекцию 2017 года



eckhauslatta.com

Модный американский бренд Eckhaus Latta представил рекламную кампанию своей новой весенней коллекции. На фотографиях молодые люди занимаются сексом. Несмотря на легкую цензуру, снимки получились очень откровенными.

«Секс продается», решили в Eckhaus Latta и просто сняли людей, которые занимаются сексом. Эти реальные пары согласились позировать перед камерой корейского фотографа Хеджи Шина. В рекламной кампании весенней линейки одежды вышло 8 снимков, в Instagram попало пока что лишь четыре. На сайте можно посмотреть всю рекламную кампанию, но предупреждаем – фотографии откроются во весь экран.