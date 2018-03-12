Несмотря на то, что сам российский лидер в песне не упоминается, предположительно речь идет именно о нем

Группа «Фабрика» вместе с продюсером Игорем Матвиенко записали клип на песню «Вова-Вова». Пользователи сети предположили, что ролик может посвящаться президенту Путину.

В клипе девушки признаются, что желают выйти замуж за мужчину по имени Владимир. Они не устают говорить, что занимаются спортом, правильно питаются и обещают выглядеть на все сто. В ходе песни они подчёркивают заслуги своего избранника. В итоге становится понятно, что речь идёт о Владимире Путине.

Кроме того, в видео мелькают портреты главы РФ, также можно увидеть государственную российскую символику. Участницы группы целуют фотографию Путина, обнимают учебник по немецкому и арфу, ловят щуку, играют с лабрадором, читают Time с Путиным на обложке.

«Народные мотивы, современное Pop-RnB звучание и стопроцентно запоминающийся мотив + история, со свадьбой в финале — это, пожалуй, и всё, что нужно женщинам этой весной в преддверии 8 Марта», — сообщают создатели клипа.